“Un pequeñito cambio”: la denuncia a Pereyra no es de Feola, “sino de todo el Ejército”

Este sábado informábamos que el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, había denunciado por difamación e injurias al periodista Gabriel Pereyra, quien había tildado de "cobardes y atorrantes" las declaraciones que dio luego de asumir como nuevo jefe de la fuerza.

El día que asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola tuvo unas pocas felices declaraciones sobre los desaparecidos. "No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no", dijo, en referencia a los hechos del pasado.

Estos dichos fueron retractados por el propio Feola en un comunicado, luego de que el ministro de Defensa, José Bayardi, quien lo llamó y le preguntó si realmente pensaba eso. Tras la llamada, el militar difundió el comunicado para aclarar que "no se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país".

Estas expresiones de Feola no pasaron desapercibidas. Gabriel Pereyra lo criticó desde su espacio en Radio Sarandí.

"Tengo una duda: si este hombre además de atorrante es un cobarde, porque lo que dijo lo dijo con una enorme claridad y ahora se desdijo. Pensé que quedaba un poco de decencia en el Ejército pero a esta altura de los acontecimientos, cuando se excavó en los cuarteles y se sacaron restos de desaparecidos... No le digo que el propio Ejército en dos oportunidades en posdictadura ya reconociera las violaciones en derechos humanos, no le digo que reconozca la frase de su propia fuerza sino la fuerza de los hechos. Si así me siento yo, lo que deben sentir los familiares de desaparecidos no quiero imaginarlo", afirmó, según recogió El Observador este sábado.

Luego, Pereyra comentó que había dicho estas expresiones en un momento de calentura y que nunca quiso ofender el honor de Feola.

Sin embargo, Feola decidió presentar una denuncia por difamación e injurias, según informó ese matutino y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ejército.

Este lunes, el periodista recibió la denuncia formalmente, y se enteró que quien denunciaba no era la persona de Feola, sino "todo el Ejército".

"Bueno, como decirlo, hubo un pequeñito cambio: la denuncia contra mí no es del comandante Feola sino de todo el Ejército. Atribuyéndose la potestad de 200 coroneles y 16 generales, Feola me denuncia en nombre de todos ellos", escribió en Twitter.

Después anotó: "Bueno estimados, lo único en riesgo es la cordura. Que tengan una buena noche".