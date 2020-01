¡Tierna total! La hija de Fernanda Callejón pide un hermanito y explica cómo hacerlo

Pantallazo

Giovanna, la hija de Fernanda Callejón y Ricky Diotto, mató de ternura a los seguidores de sus papás en las redes sociales con una seria explicación de cómo conseguir un hermanito.

"La cigueña viene de París... lo tiene que llevar afuera, cuando nosotros abrimos la puerta, vemos a ese bebé. Y mamá toma todo el día mate. Y ahí cuando crece el bebé le vamos a pinchar la colita, porque se tiene que dar vacunas", comienza narrando la pequeña de 4 años.

"Le compramos la mamadera y cuando crece va a jugar al fútbol, y después cuando viene juega conmigo al fútbol", sentenció la nena.

Consultada por Teleshow, la actriz contó que su marido publicó el video porque les resultó muy tierno saber lo que ella pensaba sobre el proceso para ser padres.

"Hace unos días que está con el tema del hermanito. Hasta hace poco me decía que no quería. Me causó gracia porque cuando dice que ‘mi mamá tomaba mate todo el día', fue porque escuchó una conversación entre mamis en la que estábamos hablando de la época de cuando le dábamos de amamantar y nos daban mucho mate cocido", agregó Callejón, quien para ser madre de Giovanna tuvo que someterse a un largo tratamiento debido a que padece trombofilia.

"Es normal que empiece a pedir un hermanito, yo tampoco se lo reprimo. Si quiere pedirlo a mamá o a la vida está bueno que hable de eso porque ademas está rodeada de chicos que tienen hermanitos. Ella está aprendiendo los vínculos, tal vez ella quiera tener un hermanito porque ve que la mayoría los tiene, pero es muy natural", sentenció la actriz.