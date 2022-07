Pantallazo

'The Sea Beast', la nueva apuesta de Netflix por el cine de animación

Netflix apuesta otra vez por la animación en The Sea Beast, una película de los creadores de Moana y Big Hero Six que narra la historia de una aventura marina en la que un capitán empeñado en luchar contra monstruos descubre otro modo de ver el mundo gracias a una inesperada, y pequeña, compañera.

Después de aciertos como Klaus —nominada al Óscar— y The Mitchells vs. the Machines —ganadora del Annie a mejor película—, el gigante del streaming apostó a uno de los veteranos de los estudios Disney, Chris Wallace, para volver a conquistar al público familiar con el estreno de una nueva película animada.

Wallace, en diálogo con EFE explicó que decidió escribir esta película para recuperar "las historias de aventuras y acción" que disfrutó de niño.

The Sea Beast imagina un mundo amenazado por criaturas desconocidas donde los marineros que navegan por los océanos para luchar contra ellas son tratados como héroes.

Mientras, una joven llamada Maisie crece escuchando historias de viajes y conquistas hasta que, en contra de la opinión de todos, decide embarcarse en una aventura junto a Jacob, uno de los marineros más admirados y sobre el que se han escrito multitud de historias.

Lo curioso es que cuando ambos se encuentran solos ante el peligro, será ella, con su manera inocente de acercarse a la naturaleza, la que terminará enseñando más lecciones a Jacob.

"Me gusta que la gente que ya ha visto la película saque diferentes conclusiones, la rodé para eso", expresó el cineasta.

Algunas personas ven en este filme una alegoría sobre el cambio climático, en la que los más jóvenes tratan de enmendar los problemas causados por los adultos; otras una historia de relevo generacional o una moraleja centrada en cambiar de rumbo cuando las cosas se tuercen.

"Para mí la idea central eran los ciclos de violencia que la gente crea y llega a perpetuar hasta que algo inesperado los rompe", confesó Wallace.

Asimismo, el cineasta aseguró que la piedra angular de la cinta es el personaje de Maisie, una niña huérfana pero apasionada por la vida a quien de primeras todos ven como un obstáculo.

"Hay tres generaciones de cazadores y ella es la que mejor se adapta, la más ágil. Su actitud se convierte en su poder", detalló el director.

Más allá de la historia, The Sea Beast también demuestra lo lejos que ha llegado la industria de la animación a la hora de recrear escenarios y mundos imposibles.

Lejos quedaron los primeros proyectos de la animación por computadora, que debutó en los años 90 gracias a Pixar, en los que era prácticamente imposible dibujar los movimientos del mar o texturas orgánicas.

The Sea Beast es un festín visual de paisajes, naturaleza, criaturas y personajes variopintos en los que han trabajado "cientos de profesionales durante más de tres años y medio", detalló Wallace.

"Es una inversión abrumadora de tiempo, energía y recursos humanos. Pero queríamos hacer una película al modo de los grandes clásicos, una gran historia de aventuras. Y Netflix nos dio la oportunidad", concluyó.

Con base en EFE