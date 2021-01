“The King's Man” también retrasa su fecha de estreno

Pantallazo

La cinta de acción "The King's Man" se sumó este viernes a la reciente oleada de retrasos de películas en Hollywood por culpa de la pandemia y ahora tiene su estreno fijado el 20 de agosto en lugar del 12 de marzo.

"The King's Man" es una precuela de "Kingsman: The Secret Service" (2015) y "Kingsman: The Golden Circle" (2017) que ha dirigido Matthew Vaughn, el cerebro detrás de esta saga.

Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Daniel Brühl, Djimon Hounsou y Charles Dance aparecen en esta cinta de 20th Century Studios, que forma parte de Disney.

El gigante del entretenimiento anunció de la misma forma que la película de "Bob's Burgers" se queda por ahora sin fecha (se iba a estrenar el 9 de abril), y que "Ron's Gone Wrong" desembarcará en los cines el 22 de octubre (también tenía previsto lanzarse el 9 de abril).

Asimismo, Disney confirmó oficialmente dos fechas de estreno que ya se habían desvelado esta semana: "Nightmare Alley" de Guillermo del Toro se verá el 3 de diciembre, y "Antlers" se estrenará el 29 de octubre (su primera fecha de lanzamiento era el 17 de abril de 2020).

RETRASOS SIN PARAR

Estos aplazamientos se suman a la larga lista de retrasos que se anunciaron el jueves y que auguran otro año muy complicado para la industria cinematográfica.

"No Time to Die", la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasó por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.

La cinta fue la primera gran película de Hollywood en aplazar su lanzamiento cuando comenzó la pandemia el año pasado y con este acumula ya tres retrasos (de abril a noviembre de 2020, de noviembre de 2020 a abril de 2021, y de abril a octubre de 2021).

Sony informó justo después del aplazamiento de "Morbius", cinta sobre el famoso villano de las historias de Spider-Man que protagoniza Jared Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de enero del próximo año.

Este retraso resulta bastante llamativo ya que hace menos de diez días Sony había anunciado que "Morbius" pasaría de estrenarse el 19 de marzo al 8 de octubre, una fecha que finalmente tampoco ha resultado ser la definitiva.

Además, "Ghostbusters: Afterlife", la nueva entrega sobre la saga de comedia paranormal, también se anotó un nuevo contratiempo y ahora tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de noviembre en lugar del 11 de junio.

La adaptación del videojuego "Uncharted", con Tom Holland y Mark Wahlberg como protagonistas, no se verá hasta el 11 de febrero de 2022 pese a que tenía previsto lanzarse el 16 de julio de este año.

Ese hueco queda reservado ahora para la versión de "Cinderella" que ha encabezado la estrella latina Camila Cabello.

El retraso de esta nueva mirada al famoso cuento de princesas era un secreto a voces: debía lanzarse el 5 de febrero, es decir, dentro de dos semanas y todavía no se había dado a conocer ni el póster ni el tráiler de la cinta.

Asimismo, "Peter Rabbit 2: The Runaway" se retrasó dos meses: del 2 de abril al 11 de junio.

A todos estos aplazamientos hay que sumarle tres más por cortesía de Universal: "Nobody" con Bob Odenkirk se estrenará el 2 de abril (en lugar del 26 de febrero); "Last Night in Soho" con Anya Taylor-Joy se presentará el 22 de octubre (a diferencia del 23 de abril); y Tom Hanks llevará al 13 de agosto su cinta "BIOS" (en sustitución del 16 de abril).

En el horizonte inmediato de las posibles nuevas "víctimas" de Hollywood figura "Chaos Walking" con Tom Holland y Daisy Ridley, que debería llegar a los cines en marzo.

