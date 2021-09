¿Tendría Pampita una relación amorosa con una mujer?

Pantallazo

Luego de que Tini Stoessel admitiera que está "abierta a todo" en el plano amoroso y podría enamorarse de una mujer, en el programa de Pampita debatieron sobre el tema.

" Esto es una tendencia. Oriana Sabatini también había hecho algunas declaraciones similares. Ahora los chicos se enamoran de la persona independientemente de su género. Tendremos que aprender, serán ellos los más evolucionados", dijo Pampita.

"A mí me gustan mucho los hombres, lo digo en serio. No me imagino. Me encanta mirar, valorar cuando veo algo hermoso, estético y precioso pero en mis elecciones, me gustan los hombres", agregó.