‘Te Felicito’: el nuevo single de Shakira y Rauw Alejandro que la rompe en YouTube

“Te felicito” es la nueva canción que lanzó Shakira junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. El tema fue estrenado el pasado 21 de abril y hoy la artista compartió en sus redes el detrás de cámara en el set.

La colombiana vuelve a coquetear con el género urbano esta vez junto al autor de uno de los éxitos del 2021, “Todo de ti”. El nuevo tema de los latinos es una fusión de funk con reggaetón y en su video podemos a Rauw que se une a Shakira en una coreografía robotizada que acompaña al pegadizo estribillo.

La pieza audiovisual, que cuenta con más de doce millones de visitas en YouTube, fue filmada en Barcelona, España, y dirigida por el catalán Jaume de la Iguana, que también se encargó de dirigir otros reconocidos videos como ‘Me enamoré', de Shakira, o ‘No es lo mismo’, de Alejandro Sanz.

Como nos tiene acostumbrados, la colombiana vuelve a deslumbrar con su destreza para la danza y, sobre todo, para mover sus hipnóticas caderas. Mientras que su voz, tan única y particular, aparece en momentos distorsionada por efectos que acompañan la temática de robot que se persigue en el video.

Cuando el puertorriqueño entra en escena, la mezcla de voces resulta agradable y armónica.

Pero eso no es todo porque el audiovisual también trae sorpresas: el famoso streamer Ibai Llanos tiene un cameo. En los primeros segundos del single se puede escuchar la voz de influencer vasco que funciona como sonido de fondo antes de que comience a sonar la música.

“Me dijo Shakira si podía utilizar un audio mío, un extracto de mi streaming”, comentó Ibai a sus seguidores en una transmisión de Twitch, la popular plataforma de Amazon.

Por otro lado, la cantante de “La Loba”, entre otros hits, compartió a través de su cuenta de Twitter el detrás de cámaras desde el set de “Te Felicito”.

Mira el detrás de cámaras desde el set de #TeFelicito ! ???? https://t.co/QIOmh3EnDg



