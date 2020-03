“Tan cerquita y tan lejos”: reflexión en Intrusos sobre las medidas de Lacalle Pou

Pantallazo

Este martes en Intrusos, el programa conducido por Jorge Rial, se comenzó repasando la actualidad por el coronavirus alrededor del mundo. Especialmente, analizaron un video que publicó Thalía en sus redes como respuesta al presidente de México, López Obrador, quien animó a la gente a "congregarse".

"No, por favor, señores. No debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no, puede tomar hasta 14 días desarrollar síntomas. Se pone en riesgo a las personas con un sistema inmunológico debilitado. No puedo creer que con todas las recomendaciones de los expertos hay gente que no se toma esto en serio. ¡Paren y quédense en casa!", dijo enfática la cantante que vive en Estados Unidos.

Entonces, el periodista uruguayo Rodrigo Lussich comparó la situación de México con la de Uruguay.

"Pasa lo mismo en Uruguay, el país con más casos confirmados por millón de habitantes en Latinoamérica. Los ciudadanos están asustados. El presidente recientemente asumido, Lacalle Pou, no quiere establecer el aislamiento obligatorio. En el fin de semana funcionaron todas las ferias callejeras, todas repletas de gente. Les dicen que salgan a hacer deporte al aire libre. Tan cerquita y tan lejos a la hora de tomar medidas en comparación con lo que está pasando acá (Argentina), y es un país mucho más chico", reflexionó.