‘Stranger Things’ fue el producto de streaming con más participación en redes en junio

En junio, Stranger Things fue el producto audiovisual de streaming que generó la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes, de acuerdo con un relevamiento de Kantar Ibope Media Uruguay.

La serie de Netflix, que estrenó los últimos dos capítulos de su cuarta temporada, generó 69,7 millones de vistas y alcances potenciales de las menciones; a su vez, generó 86,9 mil menciones en redes sociales.

La empresa genera una lista de los 15 contenidos que tuvieron el mayor impacto e interacción en redes sociales el último mes, ya sea a través de menciones y hashtags en un tuit, un “me gusta”, comentando en un foro o compartiendo.

De esta manera, le siguieron a la producción de Netflix dos series de Disney+: Obi-Wan Kenobi y Ms Marvel. La serie spin-off del universo de Star Wars tuvo 67,3 millones de alcance potencial de menciones y 61,3 mil menciones en redes sociales en nuestro país, mientras que la nueva superheroína del universo cinematográfico de Marvel obtuvo cifras de 44,2 millones y 42,4 mil, respectivamente.

Otras producciones en el listado son Siempre fui yo y Doctor Strange en el multiverso de la locura (Disney+); The Boys y La jauría (Amazon Prime Video); El padre de la novia, The Batman y Westworld (HBO Max); Días mejores (Paramount+), y La ira de dios, The Umbrella Academy, Pasión de Gavilanes y Peaky Blinders (Netflix).