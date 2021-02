“¡Si no hablas español, te largas!” El enojo de la Dra. Polo en Caso Cerrado

Pantallazo

Emitido desde Estados Unidos por la cadena hispanoablante Telemundo, Caso Cerrado lleva casi 20 año ininterrumpidos al aire. Dirigido por la doctora en leyes cubanoamericana Ana María Polo, se convirtió en un éxito en la comunidad latinoamericana estadounidense y también en varios países americanos.

La semana pasada, Polo estuvo a punto de perder los nervios con una de las "acusadas" de su programa, un joven colombiana llamada Luna que se presentó hablando en inglés.



"Ningún 'afternoon', ni ningún 'hello'. Ninguno. Aquí tú hablas español", la cortó en seco la abogada.

A medida que la muchacha insistía en usar su lengua adoptiva en lugar de la materna, Polo levantaba temperatura. "Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", terminó por amenazar.

"Lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!", dijo con elevado tono de voz. Finalmente, y viendo que el panorama se presentaba sombrío, Luna accedió a expresarse en la lengua de Cervantes. O en la de García Márquez.