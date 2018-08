“Rial era mi hermano (…) guardaré silencio hasta mi muerte”: Ventura contó qué le dolió de la separación con Rial

Pantallazo

El ex panelista de Intrusos confesó que no se bancó que su amigo no le dijera la verdad sobre su despido.

Cuatro años después de que abandonara de forma sorpresiva el equipo de Intrusos, Luis Ventura se refirió por primera vez a aquellos momentos.

Entrevistado en "Incorrectas", el periodista dijo que por primera vez iba a decir "una cosa": "Lo voy a decir por primera vez, aunque no sé si corresponde. Lo que más me dolió fue lo de Rial, esa es la verdad", dijo.

¿Y sabés por qué? Porque era mi hermano, y de la misma manera que yo lo tapé, y sigo tapando, guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que yo aguanté, y el sabe que callé. Porque él nunca me dijo que me despedía, nunca me lo dijo, él dijo que me daba licencia", contó.

"Eso no me lo banqué y me dolió", aseguró, aunque contó que sigue queriéndolo. "Yo a Jorge lo sigo queriendo, no puedo dejar de quererlo. Viví 40 años de mi vida queriéndolo".

Por último, el entrevistado remarcó sus deseos de sentarse a hablar con Jorge: "A lo mejor no conozco a éste, para mí éste de hoy lo tengo tan lejos, tan distante, que no lo conozco. Pero esto no lo digo acá, se lo he dicho a él. A lo mejor es una charla que nos debemos, si corresponde que nos juntemos algún día. De mi lado, acá estoy siempre. ¿Sabés por qué tengo huevos? Porque me siento adelante del diablo y lo miro a la cara".