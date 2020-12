¡Regalazo de Navidad! Tom Selleck dejó una propina de 2020 dólares en un restaurante

En un año tan difícil, hay gestos que tienen mucho más valor.

El actor Donnie Wahlberg reveló un generoso gesto que tuvo su colega Tom Selleck -quien hace de su padre en Sangre azul- al pagar la cuenta en un restaurante.

"¡Descubrí que mi papá de televisión Tom Selleck ha aceptado generosamente el #2020TipChallenge en Elios del Upper East Side! Te quiero papá", escribió Wahlberg junto a la foto del ticket con dedicatoria.

"Para Elios, estoy honrando el 'Tip Challenge' de mi amigo Donnie Wahlberg con mi sincera esperanza de un 2020 mejor. Gracias a todos", escribió Selleck en una nota. La cuenta de la comida fue de 204 dólares, a lo que le sumó 2020 dólares de propina para el personal.

Lo cierto es que es un reto del que han participado otros artistas como Harry Styles y Adele, en muestra de solidaridad al complejo momento que vive el sector de la restauración.

