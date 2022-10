¿Quién se fue de Gran Hermano 2022?: todos los detalles de la gala de eliminación

Pantallazo

El domingo 23 de octubre fue la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2022, donde Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Tomás Holder pelearon su lugar para no abandonar la casa más famosa del Río de la Plata. Cabe destacar, también estaba Alfa, pero fue salvado por Martina.

"Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse más con las mujeres", argumentó como estrategia la joven.

Desde sus casas, tanto televidente uruguayos, como argentinos, votaron a través del QR que aparecía en pantalla. La otra opción desde acá fue atravesando del SMS: VOTO + NOMBRE DEL PARTICIPANTE al 7020.

La salvación de los participantes se dividió en dos partes. Primero, Santiago Del Moro anunció quién era el participante que tuvo la menor cantidad de votos. Con el 17% fue que la gente eligió que Marcos continuara en el reality.

Llegada la media noche, el conductor reunió a los hermanitos en para contarles que el primer eliminado del esta edición era Tomás Holder, el joven que esta semana causó mucha polémica en las redes por una serie de comentarios y declaraciones controversiales.

“Espero que la rompan. Y bueno, me tocó a mí.”, comenzó el participante quien tuvo el 54,9% de votos negativos para abandonar el reality.

Luego, el jugador cerró con el siguiente mensaje: "La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos, todos tienen algo bueno. Fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, disfruten la casa".