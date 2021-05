¿Quién es la dulce niña argentina con una demanda millonaria en Uruguay?

Pantallazo

Durante más de 10 años la imagen de una dulce niña, fue la cara de una importante campaña publicitaria en la tv charrúa.



La empresa Punta System (que hoy ya no existe, fue adquirida por la multinacional Prosegur en el 2008-2009) realizó en la Argentina una pieza publicitaria, para emitirse en Uruguay, donde aparecía una niña con un osito.

12 años después, la niña, convertida en una estrella de la tv, se enteró que su cara era utilizada en carteles, en vehículos de la empresa, carpetas, material de folletería, incluso en las mismas casas donde se exhibía este cartel que indicaba la protección de Punta System, sin la expresa autorización. Intimando en el 2006, por intermedio de su padre, el cese de toda publicidad con su imagen, cosa que realizó la empresa durante ese año.



Sin perjuicio de esta intimación, inició una acción por la indebida utilización de imagen en el 2008, conciliación que no llegó a buen puerto.



Años más tarde presentó en el juzgado de Maldonado una demanda millonaria exigiendo: 50.000 dólares por lucro cesante, 25.000 dólares por daño moral, y el 15 % de la facturación de las empresas Punta System y Prosegur, por el lapso de la indebida utilización (12 años), lo que lleva a una cifra millonaria en dólares, más intereses y costas.



Proceso comenzado en el 2013, que hasta el día de hoy no tiene sentencia, ya que la interesada Luisana Lopilato, no se presentó nunca a declarar, modificando la fecha de audiencias en varias oportunidades, la última mayo del 2020.



El estudio del doctor Mariño López, defensor de Luisana Lopilato confirmó las acciones judiciales que desde hace años viene realizando en el juzgado aportando las pruebas que según su defendida, indican que la ¨Niña¨ de la foto es efectivamente Luisana.



Por su parte los defensores de la desaparecida Punta System, al frente de la doctora Susana Araújo, aducen que su cliente nunca supo que la ¨Niña¨ en ese momento figura desconocida, podría ser la artista Argentina Lopilato, y solicitaron la presentación del contrato publicitario realizado en la Argentina, por la productora Páprika, donde pudiera constar los nombres de todos los involucrados en el rodaje, rechazando todas las demandas por carecer de pruebas contundentes y por estar fuera de plazo.



Por último el estudio del doctor Pablo Cúneo, defensor de la multinacional Prosegur, hasta el momento declinó responder a los llamados realizados.



A partir del 17 de mayo, fecha que se abrirían los juzgados podrá verse, cual es la nueva fecha en que será citada la actriz Luisana Lopilato a declarar en el juzgado de Maldonado.



Por Gustavo Descalzi