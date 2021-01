¿Quién es Vero Zaiter? La primera cantante “demisexual” del Uruguay

Pantallazo

Irrumpió en las redes con la fuerza de una leona para imponerse en el mundo musical, la cantante uruguaya Vero Zaiter deslumbra con su belleza y por ser la primera artista oriental en autodefinirse como "demisexual".

El término demisexual, es una nueva variación específica del comportamiento sexual, los expertos la denominan la quinta línea, y lo agrupan de la siguiente manera: Heterosexual, Homosexual, Bisexual, Asexual, y este nuevo grupo Demisexual.

Ahora, ¿qué significa exactamente ser Demisexual?, la cantante Vero Zaiter lo explica de la siguiente manera: "Es quien se enamora de la persona y no del género, para poder tener un contacto íntimo necesito enamorarme de la persona, sin importar si es hombre o mujer. He tenido anteriormente parejas con chicos y he estado súper enamorada, y con chicas y también ha sido producto del amor, por tanto, no estoy cerrada a una persona que me deslumbre, si es hombre o mujer", declaró la cantante.

Sobre como transitó este tiempo de autodefinición dijo: "Al principio fue difícil, mi familia lo transitó conmigo, y me refugié mucho en la música que adoro componer e interpretar. Ha sido un proceso de búsqueda personal y profesional. En lo personal cuando encontré el término demisexual, encontré lo que me define, y eso también ayudó a que mi música fuera variada y abierta a todos los géneros. No quiero encasillarme con un tipo de música, sino que trato de componer dentro de una paleta amplia de tonalidades y ritmos musicales, en español o en inglés, mi música tiene que generarte algo que te guste o te transporte o te divierta, pero siempre generarte algo".

Actualmente está componiendo para su nuevo disco bajo el título "Versátil", y rodando los videos que se irán lanzando en este 2021. "Versátil, es la materialización de todos estos años de composición y de canto, es una bocanada de libertad de expresión, donde muchos jóvenes se verán representados y representados ya que entiendo no hay algo que los identifique tan claramente como lo será el conjunto de canciones que estarán en 'Versátil'", finalizó diciendo la cantante charrúa.

Por Gustavo Descalzi