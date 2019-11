¿Quién es El Carozo? Una historia sobre el pasado del diputado Sodano, de Cabildo Abierto

De ser un completo desconocido para el gran público, Martín Sodano pasó en 24 horas a convertirse en uno de los nombres más comentados de la política local. Lo logró con declaraciones muy controvertidas al semanario Búsqueda, en especial las que hizo sobre la ley de despenalización del aborto y la agenda de derechos aprobada en el gobierno del Frente Amplio.

Muchos se preguntaban por los antecedentes de Sodano, que llegó a militar en el Partido Colorado antes de Cabildo Abierto y terminó en la Cámara de Diputados gracias a la excelente votación de su partido. Pero algunos lograron dar con datos mucho más antiguos que esos.

No hablamos del fanatismo de Sodano por Rocío Marengo, que quedó al descubierto en una nota de TV Show, que muestra cómo el legislador electo le escribía por Twitter a la vedette mensajes como "Yo te hago novio, pero no x quien sos sino xq tas re guapa" (sic), además de otros tuits similares a otras celebridades.

Hablamos de una estupenda pintura que hizo a través de Twitter el periodista Carlos Tapia, del diario El País, sobre su infancia compartida con Sodano.

Contar esta historia de esta manera es como empezar Sexto Sentido aclarando que Bruce Willis está muerto, por lo que pedimos disculpas de antemano. Quienes hayan leído originalmente el hilo de Tapia en Twitter habrán visto que Sodano es solo la resolución del misterio, que se construye hábilmente con una narración costumbrista de su infancia.

Aún así, sabiendo el final, vale la pena leer lo que tiene que contar Tapia sobre El Carozo (la forma en que Sodano era llamado en su barrio) y cómo su desaparición súbita generó un pequeño misterio en su grupo de amigos. Pueden leer el hilo a continuación.

El Carozo era el más humilde y desfachatado de “el barrio”, aunque no perteneciera a la misma cuadra apenas había que cruzar una calle para ir a buscarlo. Era uno de los que mejor jugaban a la pelota —porque no era fútbol, era la pelota—, también era el más sucio (sigue)

El Carozo me invitaba a entrar gratis al tablado del Albatros, porque su mamá vendía papitas Manolo ahí. Mi papá no me dejaba ir con él, pero de tanto insistir un día logré que me lo permitiera bajo estrictas condiciones (sigue)