Pantallazo

¿Por qué "ese personaje" no está en la temporada 3 de Cobra Kai?

Se trata de Aisha Robinson, un personaje que, interpretado por Nichole Brown, fue creado originalmente para la serie de Cobra Kai, es decir, no aparece en las películas de Karate Kid. La interpretación de Brown captó la atención de los espectadores en parte porque era uno de los pocos personajes que en las 2 primeras temporadas tenía una relación de amistad con los dos competidores.

Sin embargo, en setiembre de 2019, la actriz anunció a través de Instagram que no formaría parte de la 3ª temporada, a la vez que explicaba que no había sido decisión suya abandonar la serie. Ahora, los showrunners de Cobra Kai, Jon Hurwitz y Josh Heald, revelaron el verdadero motivo de la ausencia de Aisha.

En una entrevista con TV Line, los creadores de Cobra Kai aseguraron que la serie explicará por qué no está en la temporada 3, y abrieron la puerta a un regreso de la actriz en futuras entregas. "Amamos a Aisha y amamos a Nichole Brown. Pero ciertos personajes que aparecieron en la temporada 1 no estaban en la 2, como Kyler, Yasmine o Louie", dijo Hurwitz.

"Antes de la temporada le dijimos a Nichole lo mismo que a esos actores: que el hecho de que un personaje no aparezca durante un tiempo no significa que haya desaparecido del universo, que no pueda volver", subrayaron, abriendo la puerta a un futuro regreso de Aisha. "Amamos a ese personaje, y tal vez lo volvamos a ver algún día".

Heald también agregó que, para que el impacto para el espectador sea más grande, algunos personajes tienen que desaparecer algún tiempo y luego regresar, como es el caso de los tres ejemplos citados por Hurwitz (Kyler, Yasmine y Louie), que están de vuelta para la 3ª temporada.

La temporada 3 de Cobra Kai está disponible en Netflix desde el 1 de enero

Con información de Europa Press