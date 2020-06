Pantallazo

“Peor es cómo me contestaste vos”: la China Suárez y Benjamín Vicuña, ¿Otra vez en crisis?

Vuelven a sonar los rumores de una supuesta crisis de pareja entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Todo surgió en el festejo de cumpleaños de Beltrán, el hijo del medio de Vicuña y Pampita. Bautista, su hermano mayor, que es todo un influencer de las redes, decidió hacer un vivo mientras prendían un fuego. Pero sin querer apareció un fragmento de un entredicho entre su papá y la China.

Mientras el niño comenzaba la transmisión se escuchó de fondo "A ver, esto es así", de Vicuña. Luego dijo "nos está escuchando todo el mundo" pero Bautista dijo "No me está viendo nadie papá" y entonces la actriz respondió a su pareja "Es peor lo que me acabás de contestar vos".

Los medios argentinos ya anuncian que el actor ha dormido en su departamento de soltero y que es el inicio de una nueva crisis. Pero... ¿será para tanto?