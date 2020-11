“Para el pueblo, lo mejor”: Zorrito Von Quintiero despidió cantando a Maradona

Pantallazo

Infinidad de famosos despidieron en las últimas horas a través de sus redes sociales a Diego Maradona tras su fallecimiento este miércoles sobre el mediodía.

Uno de ellos, que lo hizo ya entrada la madrugada del jueves, fue el músico argentino Fabián Von Quintiero, conocido como " El Zorrito".

El Zorrito fue cercano a Maradona, participó como músico de su despedida y en el programa La Noche del Diez, que conducía el exfutbolista. Tan cercano era su vínculo, contó Quintiero, que el músico participó del velorio de su padre hace 5 años.

"Como agradecerte tanto! Hoy nos fuimos un poco todos. Con vos a morir!", escribió en su cuenta de Instagram el músico y publicó un video donde destaca "la grandeza" de Maradona como persona "más allá de como jugaba al fútbol".

"Es la noche que nunca tenía que llegar. Estoy totalmente shockeado como todos.

Me tocó la suerte y el honor de compartir con Diego un montón de historias. Gracias a la música lo pude conocer, curtir y tener historias con él y con Charly", relató.

Quintiero integró la banda de Charly García entre 1987 y 1995 y de Los Ratones Paranoicos entre 1997 y 2007, entre otros conjuntos.

En el video, Quintiero junto a su piano y sus amigos cantan la popular canción de Rodrigo, "La mano de Dios", y la versión dedicada a Maradona de la canción "Para siempre" de los Ratones Paranoicos".

El video termina con una versión adaptada de We are the Champions, especial para el "10".

"Gracias por toda la alegría que le diste a este pueblo y al mundo. Trascendiste a la Argentina por lo siglos de los siglos", finaliza el Zorrito.