“No me editen nada ¿eh?”: el intercambio entre un guardavidas y periodistas en Maldonado

Tras una reunión que duró seis horas, las playas de Maldonado restablecieron sus servicios de guardavidas este miércoles. La medida de paro fue levantada tras un acuerdo al que llegaron los funcionarios en una reunión mantenida con representantes de la Intendencia de Maldonado y de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Maldonado, donde quedó establecido que este 19 de enero el servicio retorna en el 80% de las casetas de cada una de las zonas, que son 4. Brava 1, Brava 2, Zona Mansa y Piriápolis, informó la comuna fernandina.

Además, se repondrán las casetas destruidas por el temporal en un plazo máximo de 72 horas hábiles. Producida la reposición o reparación se ocuparán estas casetas. La intendencia informó que quedó conformada además una comisión de seguimiento, integrada por representantes de la intendencia, el gremio y Adeom. Cada una semana se realizará un relevamiento técnico por parte de la administración del estado de las casetas y se encaminarán las reparaciones que puedan corresponder.

Sin embargo, esto no fue todo. Luego de la reunión, en la que los periodistas hicieron guardia durante todo el día, uno de los presentes comenzó a decirles cómo hacer el trabajo a los reporteros presentes, según consignan los medios locales. En un video, difundido por Marcelo Umpierrez, se escucha a una persona decir que “estarán en obligación” de tomar alguna medida, sin conocer qué es lo que había pasado anteriormente.

Montevideo Portal dialogó con el corresponsal fernandino de Telemundo (Canal 12), Celso Cuadro, uno de los que enfrentó a esta persona. Consultado sobre qué había ocurrido anteriormente, el reportero explicó que, cuando terminaron la nota y bajaron los micrófonos, esta persona, que pertenece al sindicato, comenzó a decirles en un tono “bastante grosero” que “no editaran” la nota porque “había grabado todo” y que, en caso de cambiarles las palabras, “estarían en la obligación” de tomar medidas sindicales.

“Ahí es cuando arranco a decirle que es un atrevimiento lo que nos está pidiendo. Porque si habla dos horas, no vamos a publicar dos horas. La televisión es otra cosa y le aclaré el panorama un poco”, aseguró Cuadro, y aclaró que en realidad lo que hizo este hombre “no reflejaba el espíritu” del resto de los integrantes del sindicato.

“Tuve pedidos de disculpa, me han llegado una catarata de mensajes, no fue una acción corporativa, fue una acción individual. Incluso, otros compañeros me pidieron disculpas, que no era el espíritu de ellos y la verdad no habíamos tenido problemas ninguno. Es un tipo que, por lo que sé, ha tenido algún que otro problema”, contó el periodista.

Finalmente, el hecho no pasó a mayores y los propios guardavidas retiraron a la persona que estaba haciendo esta solicitud.

Voy a salir a quebrar una lanza por mis colegas. Estuvimos 6 horas haciendo guardia a los señores Guardavidas. Este personaje,tiene el tupé de grabar cuando se hacian las notas y salió a apretar a los periodistas? Un verdadero ordinario! Un #GPS para este señor!! pic.twitter.com/546NUtBRJ7 — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) January 19, 2022

Luego de casi seis horas de espera colegas de varios medios que cubrían la reunión entre los guardavidas y jerarcas de la IDM tuvieron que escuchar cómo uno de los presentes, les indicaba de qué manera debían hacer su trabajo. https://t.co/P2znCktzTc — Correo de Punta (@CorreodePunta) January 19, 2022

