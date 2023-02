“Muy desagradable”. Georgina Barbarossa contó acoso de Porcel cuando estaba embarazada

Pantallazo

En una entrevista con Marcelo Polino en el programa Polino auténtico, emitido por la porteña Radio Mitre, Georgina Barbarossa se refirió al acoso que sufriera décadas atrás de parte de Jorge Porcel, en la época en la que estaba embarazada de sus mellizos, Tomás y Juan.

Durante el reportaje, el periodista recordó que la actriz fue una de las primeras mujeres en animarse a referirse públicamente al tema del acoso en el ambiente de la farándula, algo que estuvo mucho tiempo silenciado. En concreto, recordó que Georgina habló de su caso en el programa televisivo Indiscreciones, que era conducido por el uruguayo Lucho Avilés, fallecido en 2019.

“No había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso”, señaló Polino, según recoge el portal Primicias Ya.

“A mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada cuando pasó eso porque necesitaba trabajar”, explicó acerca los motivos que la llevaron a hablar en el programa de Avilés.

Barbarossa contó que debió soportar el acoso del humorista Jorge Porcel porque su situación económica era delicada. “Cuando ocurrió todo, no dije nada y seguí trabajando porque no teníamos un mango con el Vasco. Pero fue algo desagradable, yo estaba embarazada y... ¡las cosas que me decía!”, recordó.

“La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos”, narró.

“Estábamos cantando ‘Allá en el rancho grande’, un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director, y vino este artista, muy conocido, y me metió la mano en la cola, mal”, continuó.

Por último, Georgina indicó que, en esa época, no tuvo otra opción que continuar con ese trabajo. “Yo estaba apoyada en una tranquera y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal. Horrible. Pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llorar”, concluyó.