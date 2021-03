Pantallazo

“Mi cu… come trapo”: el curioso accidente indumentario de Belu Lucius

Esa dieta no la conozco

Belu Lucius, exparticipante de MasterChef Celebrity en Argentina, contó en redes sociales el incómodo momento que pasó mientras disfrutaba de juegos acuáticos junto a su familia.



Según informa el portal Exitoína, el contratiempo ocurrió en un hotel de Ezeiza al que concurrió junto a su esposo, el rugbier a Javier Ortega Desio, y los dos hijos de ambos: Bautista, de 2 años y 4 meses, y Benjamín, de 1 año y 3 meses.

"Anécdota de ayer: Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sacame una foto que me quiero tirar yo", contó la infuencer en Instagram, red donde es seguida por más de dos 2.7 millones de personas.

"Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona bolud... que soy, y cuando apoyo el culo sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el oj...", relató sin metáforas ni tropos, en un alarde de austeridad narrativa que sería la envidia del mismísimo Ernest Hemingway.

."Así que estuve sentándome de costado todo el santo día...", comentó la actriz, quien, a juzgar por el cierre de su narración, aprendió la lección: "Mi culo come trapo, no es apto para toboganes de agua".