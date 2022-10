“Me quemaron”: Nacho Obes contó mala experiencia en súper y en Twitter lo atendieron peor

Pantallazo

Nacho Obes, músico y exintegrante de la banda Doberman, tiene actualmente su propia banda —Nacho Obes Band—, con la que ha hecho presentaciones dentro y fuera del país.

Sin embargo, fueron razones mundanas y no artísticas las que hicieron que en las últimas horas cobrara protagonismo en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Obes contó una mala experiencia vivida en un supermercado montevideano. Con un estilo azoriniano, pródigo en el uso del punto y seguido, relató:



Disco Plaza Italia.

Tanteo los cortes de carne. No me convencen. Me voy.

Me salieron a correr gritándome flaco estás robando ??.

Obvio me quemaron adelante de todo el centro comercial. Tremendo papelón. Me re calenté.

Le erraron feo. Nunca más vuelvo. @discouruguay — Nacho Obes (@NachoObes) October 11, 2022

Desde la cadena de supermercados respondieron horas más tarde al reclamo del músico y se pusieron a las órdenes para aclarar el episodio.

Hola Nacho ¿Cómo estás? Gracias por escribirnos.

Lamentamos lo sucedido.

Te contamos que lo mejor en estos casos es que te dirijas al local y hablar con un/a encargado/a.

De igual modo te pedimos por favor un número de contacto para poder contactarnos

contigo. — Disco Uruguay (@discouruguay) October 11, 2022

Mientras tanto, el tuit de Obes acumulaba respuestas encontradas: mientras unos le manifestaban su solidaridad, otros se mofaban de él y señalaban una presunta simetría entre el episodio en cuestión y su carrera artística.

