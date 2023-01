“Me despidieron por WhatsApp”: Rodolfo “Pillo” Larrea deja Radio 1010 tras 12 años

Pantallazo

Tras 12 años al aire, el ciclo de Tirando paredes en Radio 1010 llegó a su fin. Su creador y conductor, Rodolfo Pillo Larrea, dijo a Pantallazo que le sorprendió la decisión de la empresa y contó que lo despidieron “por WhatsApp”.

“Me fui al Mundial de Catar 2022 sabiendo que cuando volviera ellos [la directiva de la radio] querían hablar conmigo. Volví y me dijeron que querían darle otra vuelta a la radio y realizar una serie de cambios para volverla 100% deportiva”, relató Larrea.

“Salíamos dos veces al día, una de mañana y otra de tarde. Ahora querían que el programa, que se transmitía de 08:00 a 10:00, pasara de 10:00 a 12:00, y el de la tarde que se levantara porque estaban evaluando nuevas propuestas”, agregó el periodista.

Larrea afirmó que las charlas fueron en “buenos términos”, pero que sentía que le estaban “cortando un brazo o una pierna”. “Lo del programa de la tarde lo podemos solucionar por el trabajo que estamos haciendo en distintas plataformas, pero el cambio de horario en la mañana me complicaba”, indicó.

“El programa de la mañana lo hago con tres compañeros. Dos de ellos por laburo y otro por estudio no podían en el horario nuevo; entonces yo les dije que ‘no podía cambiar a tres compañeros porque era cambiar todo un programa’. Les pedí que me dieran un argumento válido de por qué el cambio de horario y nunca me lo dieron”, detalló Larrea.

El periodista afirmó que la radio “nunca tuvo la voluntad” de solucionar las diferencias. “Hay una falta de reconocimiento de la dirigencia a aquellos que estuvimos años comiéndonos las verdes de la 1010”, expresó.

Larrea afirmó que siempre pagó sus espacios y que en varias oportunidades pudo irse a otras emisoras para pagar menos o ni siquiera pagar, pero nunca se fue.

“Tengo 55 años, soy bastante más grande que los que manejan la radio y no tengo ganas de que me forreen”, manifestó el periodista.

Tirando paredes seguirá saliendo al aire en su horarios habituales, tanto en la mañana (de 08:00 a 10:00) como en la tare (de 17:00 a 18:30), por su canal de YouTube.

Por otro lado, Larrea contó que va a sumar un programa a las 21:00 que se llamará La banda del Fitito, y está manejando la posibilidad de abrir un espacio de entrevistas a figuras deportivas al mediodía.