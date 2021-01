“Malditos babosos”: el susto de Jujuy Jiménez en su auto

Pantallazo

La argentina Sofía Jujuy Jiménez, de 29 años, sorprendió a sus más de 1,5 millones de seguidores en Instagram con un video diferente a los que suele compartir: relató en vivo cómo un hombre la importunaba en la vía pública.

Ocurrió cuando modelo y conductora acababa de salir del programa Informados de todo (América, lunes a viernes a las 11), ciclo que lidera junto a Horacio Cabak durante las vacaciones de Guillermo Andino, según informa el matutino porteño Clarín.

"Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. Me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no", relató la mujer desde adentro de su auto. Finalmente, opta por no mostrar al sujeto que menciona.

"Ahí se fue", agregó luego, junto a las frases: "Malditos babososss (para no decir otra palabra)".

Luego, ya más tranquila, la conductora relató lo sucedido: "Recién me reía, pero claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve y me grita no sé qué cosa. Frena. Da la vuelta y yo venía caminando y veo que me aparece acá (a su lado) mientras estaba grabando la historia anterior. Y estaba el tipo ahí. Me río por los nervios, pero no da, no está bueno. ¿Qué onda?"

"Un tipo grande, encima. Tengan cuidado", pidió.