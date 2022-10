"Los bisexuales me dan asquito": fuerte frase de Martina, participante de GH 2022

Pantallazo

Gran Hermano 2022 arrancó con mucha controversia, en especial, acerca de la elección del casting de algunos de los participantes, En el debut del reality, se presentaron los hermanitos y una concursarte fue de las más polémicas y sorprendió con algunas declaraciones homofóbicas.

Martina Stewart Usher, profesora de educación física tuvo dichos discriminativos a las personas que eran bisexuales: “A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar”.

“Yo considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Mi ídola Wanda Nara, hizo todo bien. Vivo con mi familia y Atilio, mi perro”, destacó.

Las palabras de Martina fueron repudiadas fuertemente en las redes y generó mucha controversia que le puede llegar a jugar en contra cuando se convierta en una de las nominadas para abandonar la casa de Gran Hermano.

Además, la concursante estuvo denunciada por maltratar a sus alumnas en las clases de gimnasia donde ella era profesora.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano", expresó un usuario desde Twitter.