“Los ausentes”, la nueva producción brasileña que se estrenará por HBO Max

Los ausentes, la primera producción brasileña Max Original producida por WarnerMedia Latin America, se estrena el 22 de julio exclusivamente en HBO Max. La serie tiene diez episodios, protagonizada por Maria Flor y Erom Cordeiro, sigue la rutina de una agencia de investigación para personas desaparecidas, una tragedia que puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad o clase social, y que ocurre por diversas razones.

En la trama, luego de la desaparición de su hija Sofía, el ex jefe policial Raúl Fagnani (Cordeiro), abre la agencia Ausentes, que se hace famosa en los suburbios de San Pablo por recibir todo tipo de clientes, especialmente aquellos que no pueden o no quieren ir a la policía. De esta manera, Raúl todavía tiene esperanza de averiguar qué sucedió con su hija.

La llegada de Maria Julia (Maria Flor) a Ausentes cambia la rutina diaria. Ella huyó de Buenos Aires después de que su padre desapareciera misteriosamente y esto le da esperanzas de volver a verlo. Mientras buscan a sus familiares, la pareja de investigadores se sumerge en la búsqueda de pistas para resolver los casos que llegan a la agencia.

En cada episodio de Los ausentes se cuenta una nueva historia. La serie incluye la participación de nombres como Jacqueline Sato, César Troncoso, Indira Nascimento, Nuno Leal Maia, Negra Li, Flávia Garrafa, Augusto Madeira, entre otros.

Los ausentes es una producción de Warner Media Latin America y Panoramic para HBO Max, es producida por Mara Lobão, Rodrigo Montenegro y Silvia Fu Elias, y tiene la producción ejecutiva de Vanessa Jardim. La serie tiene la dirección general de Caroline Fioratti y está dirigida por Raoni Rodrigues. La dirección de fotografía es de Helcio Alemão Nagamine, la dirección de arte de Monica Palazzo y la edición de Henrique Tartarotti.

La serie fue creada por Maria Carmem Barbosa y Thiago Luciano, con guiones de Thiago Luciano, Renê Belmonte y Bruno Passeri.