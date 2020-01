"Joker" ("Guasón") lidera las nominaciones a los Óscar con once candidaturas

Pantallazo

Está seguida de "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen diez menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.

Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Philips, Sam Mendes y Bong Joon-Ho son los cineastas nominados al Óscar a la mejor dirección. "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite" serán las candidatas al Óscar a mejor película.

Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger son las nominadas al Óscar a mejor actriz protagónica.

Antonio Banderas logró la primera nominación a los Óscar de su carrera y luchará por la estatuilla al mejor actor por su papel en "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar. El español se enfrentará a Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

