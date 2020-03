"Intrusos" rompió la cuarentena por entrevistar a Farro y Rial tuvo que pedir disculpas

Pantallazo

Montevideo Portal

Pablo Layús estaba en el hall de entrada del edificio en donde vive Mónica Farro, con barbijo, alcohol en gel y otras medidas preventivas, pero desde el piso se notaba el descontento de algunos panelistas.

"Chicos, estamos cometiendo una locura", dijo Jorge Rial según Ciudad Magazine. Marcela Tauro agregó: "Esto no está bien. Los vecinos se pueden quejar". El reportaje fue tenso y sin la participación de Rial, que más tarde se manifestó por Twitter..

"Hoy, en Intrusos, cometimos la torpeza de romper la cuarentena para entrevistar a Mónica Farro", escribió. "Una actitud absolutamente irresponsable que solo me lleva a pedir disculpas públicamente. Personalmente, estoy respetando el aislamiento y les pido a todos que lo hagan #QuedateEnCasa".

El citado portal del espectáculo llegó a hablar con Liliana Parodi, gerenta de Programación del canal América, quien dijo que no es una práctica común de la señal.

"Lo que pasó con Mónica Farro habrá sido algo del momento y tendré que hablarlo con la producción. Pero es algo que no se hace en ningún programa. Es más, les pedimos videollamadas hasta a los funcionarios nacionales y el propio Jorge sale desde su casa por live view desde su propio teléfono. No es que va un equipo técnico hasta allá porque no queremos que venga al canal ni él tampoco quiere venir. Por ahora vamos a seguir así".

Montevideo Portal