“Fuera Puglia del Carnaval de Melo”: transexuales arachanas rechazan al mediático chef

“Debe ser buen cocinero, pero no representa al carnaval ni a la diversidad”, expresaron desde Campesinas Rebeldes.

El desfile del Carnaval de Melo es uno de los más “mediáticos” del interior del país, ya que suele caracterizarse por contratar a celebridades nacionales y extranjeras, no siempre vinculadas de forma directa a la fiesta de Momo.

La lista de participantes para el desfile de este año, a realizarse el 5 de marzo, fue revelada días atrás. En ella figuran numerosas figuras televisivas, como Álvaro Navia, Vanina Escudero, Silvina Escudero, Orlando Petinatti, Catalina Ferrand, Federico Buysan, Maxi de la Cruz y Sergio Puglia. Este último fue el que género rechazo en el colectivo trans local Campesinas Rebeldes, que decidió declararlo persona non grata.

Antonella Fialho, referente de dicho colectivo, explicó en declaraciones a canal 12 de Melo las razones de esa decisión y las acciones que llevarán a cabo.

“Buen cocinero debe ser pero no representa al carnaval ni a la diversidad”, dijo Fialho en declaraciones a Canal 12 de Melo. La activista aseguro que el mediático chef “habló muy mal sobre la diversidad” en particular cuando estuvo sobre la mesa “el tema de la Ley Trans. Ese recuerdo nos queda, y como activistas no podemos pasarlo por alto”.

Por ello, el colectivo está confeccionando varios carteles con leyendas en rechazo a la participación de Puglia en el desfile, letreros que pretenden exhibir durante el evento.



Activista social, Fialho tiene una cooperativa, un programa de radio y fue la primera candidata transexual en Uruguay. También es fundadora del ya mencionado colectivo Campesinas rebeldes, grupo de lucha social y política que retoma a su manera una revolución agraria “para armar una chacra comunitaria y trabajar la tierra”.