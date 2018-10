“¿Feminista o femenina?”: tenso cruce entre Mercedes Morán y Nacha Guevara

Pantallazo

Yo no sabía que era feminista, yo ahora me doy cuenta que siempre fui feminista", dijo Mercedes Morán en los almuerzos más famosos de la tele. "¿Feminista o femenina?", respondió Nacha Guevara. "No, feminista. Femenina es otra cosa", disparó Morán.

Allí comenzó una extensa discusión sobre la relación entre los términos. "Feminista es alguien que está consustanciado y cree en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. La verdad que me siento tan interpretada por ese colectivo y me parece que es la verdadera revolución y evidentemente las resistencias son enormes. Hay un cambio de paradigma total", continuó explicando Mercedes Morán. Dentro de ese cambio de paradigma, la actriz reconoce que cuando no sabía qué envolvía el feminismo decía que no era feminista, pero era femenina.

"Es inherente a lo femenino ser feminista. Es lo mismo... Para ser feminista hay que ser femenina", retrucó Guevara. "No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algo que me hace ruido es como una cosa de palabras e identificarse con palabras y me gustaría más identificarme con las acciones porque la verdadera acción no es la palabra. Ser femenina es ser una mujer, no hay manera de renunciar a eso, son los dones que nos ha dado este género", agregó la cantante y actriz.

Y a la discusión se sumó la doctora Stella Cuevas, que también estaba en el almuerzo, y aseguró ser "muy femenina", pero respetar "a aquellas que no lo son y van por el camino del feminismo". En ese momento, Morán volvió a disentir: "Ese es el prejuicio. El error del concepto".

