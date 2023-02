“Estoy para más que escribirle a minitas por Instagram”: Icardi negó chats con otra mujer

Pantallazo

Los idas y vueltas de Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron un nuevo capítulo al Wandagate. Tras los rumores de un supuesto engaño de la empresaria al futbolista con el jugador senegalés Keith Baldé, la influencer Rocío Galera, aseguró que Mauro Icardi intentó conquistarla por mensaje y llamadas de Instagram.

El delantero del Galatasaray subió una historia de Instagram, donde negó las versiones de la modelo y desmintió “rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar”.

“No hablé nunca con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. En el caso de que tuviera que escribir no sería a este tipo de persona”, fueron las palabras de cierre del deportista.

En una nota con A la tarde, la joven le contestó sin vueltas a Mauro Icardi. "A mí no me gustó para nada y me parece que la que puede estar para mucho más soy yo, no él porque es un hombre casado que tiene un montón de problemas en este momento", afirmó, molesta.

"No tiene vínculo ni con su mamá ni con su hermana y está divorciándose de la mujer, así que muy bien con las mujeres no se lleva", sentenció picante la modelo argentina, que fue señalada como la tercera en discordia entra Mauro Icardi y Wanda Nara