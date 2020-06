“¿Estas fueron palabras hirientes, diputado?”: Cristina Morán pasó factura a Martín Lema

Este viernes por la noche el hecho ocurrido en la Cámara de Diputados esta semana entre Verónica Matto y Martín Lema llegó al programa Algo que decir.

El presidente de la Cámara fue uno de los invitados para conversar, junto con las actrices Cristina Morán y Graciela Rodríguez y el abogado Juan Fagúndez.

Cuando se puso sobre la mesa el tema en discusión, sobre si retirarle la palabra a la diputada Matto por "palabras ofensivas" tuvo sentido o no, Cristina Morán sorprendió a todos con un as bajo la manga.

"Mire diputado, yo seguí atentamente igual que todos lo de la joven diputada Verónica Matto, la escuché y leí lo que publicó", comenzó la actriz.

Acto seguido, sacó una libreta, "Como soy muy mayor y tengo miedo de olvidarme tengo una libreta donde anoté lo que dijo ella. De todo lo que yo busqué lo único que encontré que podría ser hiriente para el hombre, para el varón, es cuando ella dice ‘¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Son sus pares de género que comenten esos abusos. Y este es un tema político que no sabe de colores, sabe de dignidad'", detalló la artista. "¿Estas fueron palabras hirientes, diputado?", preguntó Morán a Lema.

Lema respondió que se amparó en la definición del reglamento por expresiones hirientes" y que a nivel personal tiene "esposa, madre, hermana y compañeras" por lo que no sintió que estuviera bien validar "que por el hecho de ser mujer no se la estuviera escuchando en ese lugar".

Por su parte, la diputada Matto vio el programa y lamentó que le dieran el espacio para hablar a Lema y a ella no, aunque agradeció el gesto de Morán.

Los medios de dan la palabra a Martin Lema, para que diga qué pasó conmigo y si se resolvió el problema. Me gustaría tener esos espacios para poder decir lo que en el Parlamento no pude decir, porque el presidente de la Cámara me cortó el micrófono. Ah y aguante Cristina Moran ???? pic.twitter.com/H2BQW481oU