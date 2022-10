Pantallazo

"Estaba desnuda con L-Gante": la razón por la Wanda no atendió la llamada de Icardi

Cuando parecía que el Wandagate llegó a su fin, los protagonistas de esta historia recargaron las balas y van por todo. El affaire que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez es hasta el día de hoy el fantasma que enloquece a Wanda Nara, y lo que rompió el matrimonio de la empresaria con el futbolista.

En medio de los rumores de un romance de la mánager con L-Gante, el deportista se cansó de escuchar que Wanda “estaría embarazada” del cantante y, como forma de venganza, hizo un vivo de Instagram para desmentir la separación con la modelo.

Wanda Nara redobló la apuesta contra el futbolista y llevó la relación con L-Gante a otro nivel, donde se la vio con el mediático a los beses en un boliche de Buenos Aires.

En el programa de Intrusos, Marcela Tauro reveló un dato inédito que confirmaría el vínculo amoroso de la manager con el referente de la cumbia 420.

"En un momento Mauro llamó a Wanda, y ellos estaban juntos desnudos", contó la panelista.

Luego, Tauro aclaró: "No sé si atendió o no atendió. Hablan de llamada, no de videollamada".