“El escenario es para el artista”: YSY A volvió a frenar un show y en redes lo destrozaron

“Si me aman no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir”, dijo, a más de un mes de protagonizar un episodio similar.

En las últimas horas, comenzó a circular un video en redes del rapero argentino YSY A, que lo vuelve a poner en el ojo de la tormenta, esta vez por frenar uno de sus shows después de que un fan se subiera al escenario.

“Si me respetan de verdad, cállense un toquecito ahora que les quiero hablar en serio. Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y con mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario… el escenario es para el artista, si ustedes me aman de verdad no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario, ¿se entiende?”, dijo el músico y el público contestó con afirmaciones y abucheos.

“Yo no me subo a la moda de artistas que suben a gente al escenario para hacerse los simpáticos y de más, yo dejo el alma acá, pero este es mi lugar, ¿se entiende?”, agregó.

YSY A frenó (de nuevo) su recital para RETAR a los asistentes. pic.twitter.com/7gO6VFJLK4 — Real Time ?? (@RealTimeRating) January 21, 2023

Tras ser atacado por muchos de usuarios que repudiaron su accionar, el rapero se defendió y twitteó: “Claro si van a hablar de un video mal recortado una vez más… ¿por qué no hablan de la hora y media de pogos sin parar que hicimos una vez más?”.

CLARO SI VAN A HABLAR DE UN VIDEO MAL RECORTADO UNA VEZ MÁS POR QUÉ NO HABLAN DE LA HORA Y MEDIA DE POGOS SIN PARAR QUE HICIMOS UNA VEZ MÁS?? — YSYSMO (@ysy__a) January 21, 2023

Y remató: “Los giles que hablan boludeces acá en twitter llegan a venir a un show mío y se les cae la tanga”.

Los giles que hablan boludeces acá en twitter llegan a venir a un show mío y se les cae la tanga — YSYSMO (@ysy__a) January 21, 2023

Otro freno

En diciembre del año pasado, el rapero ya había estado en el centro de la polémica por frenar su espectáculo después de que el público empezara a corear “el que no salta, es un inglés”.

“Yo soy re patriota y soy re argentino, pero no estoy ni ahí con la discriminación a gente por ser de otros países, guacho. ‘El que no salta es un inglés’, me chupa la pija, guacho”, había señalado YSY, quien, en su momento, amenazó con irse del escenario si los cánticos continuaban.

Ysy a enojado porque la gente canta "el que no salta es un ingles"

Flaco literalmente nos invadieron y los sacamos con agua hirviendo kjj pic.twitter.com/qf7bDDqh5m — ElBuni (@therealbuni) December 3, 2022

Finalmente, el artista se disculpó a través de historias de Instagram y alegó que se trató de una confusión. “Me arrepiento y quiero pedir perdón por mi enojo y reacción desmedida”, comenzó su mensaje.

Y añadió: “En un momento, me tiraron una bandera de Brasil, yo la levanté y pregunté quién había venido de ese país. En ese momento, arrancaron con los típicos cánticos de fútbol y yo, al no entender si estaban burlándose de un fan brasileño y para evitar alguna situación conflictiva, reaccioné de una manera totalmente equivocada”.