“El Plan Cóndor es muy potente como historia”: Butazzoni sobre llegada de su libro a HBO

Pantallazo

Publicado en 2014, Las cenizas del cóndor se transformó rápidamente en uno de los libros nacionales más exitosos de los últimos años. Partiendo de un caso real que el autor conoció de manera fortuita, la novela atraviesa las fronteras de los países del Cono sur siguiendo el hilo de una historia que involucra directamente a una familia, pero que pone sobre la mesa la tragedia colectiva que significó la represión organizada por las tiranías de la región.

La semana pasada, HBO Latin America anunció la firma de un acuerdo con Fernando Butazzoni, autor de la obra, para el desarrollo de una serie basada en el libro.

"Estamos encantados de trabajar con una obra literaria tan importante en nuestra región, escrita por un autor del más alto calibre como Fernando Butazzoni," comentó entonces Roberto Rios, Vicepresidente Corporativo de Producciones Originales de HBO Latin America.

En diálogo con Montevideo Portal, Butazzoni contó que la historia de la adaptación de su libro a formato audiovisual "tiene sus vueltas".

El autor afirma que Las cenizas del cóndor generó desde el principio interés en la gente de la pantalla. Así, y poco después de su publicación "un consorcio formado por productoras de España y Argentina compró los derechos para hacer una película". Sin embargo, esta asociación de empresas "no pudo seguir adelante con el proyecto y perdió la opción. HBO se interesó en seguida y luego siguió un proceso de aproximadamente un año" donde se hicieron las negociaciones que culminaron con el acuerdo para la producción.

En cuanto a la fecha en que el producto estará disponible, Butazzoni no se atreve a dar certidumbres. "Estoy muy poco vinculado a la producción", asegura, pero entiende que se trata de "procesos largos" que bien podrían llevar "un año o más".

"Luego es la plataforma, en este caso HBO, quien toma la decisión de cómo y cuándo hacer el lanzamiento", detalla.

Pese a estar poco relacionado de momento con los aspectos de producción, el escritor no se ha desentendido del producto, y tendrá voz en el proceso de adaptación de su novela.

"Más allá de ser el autor de la obra, mi vínculo se limita a ejercer una especie de supervisión posterior a quienes escriban el guion y preparen la producción. Me parece que HBO es una empresa seria y que trabaja con mucho rigor, y tengo interés en vincularme y participar en el proceso", una vez que este se encuentre en marcha.

En cuanto a los motivos que pueden haber hecho que su libro despertara interés en el ámbito del cine y las series, Butazzoni señala que "el Plan Cóndor es muy potente como historia reciente", quizá porque "engloba a todos los países de la región y los vincula con las superpotencias de la época".

"Si uno estudia el tema, se ve la intervención de Estados Unidos y de la URSS, cómo las fronteras son borradas por servicios de inteligencia que cruzan por los países de manera impune, y todo eso se refleja en el libro".

Por otra parte, Butazzoni señala que "hay muy poco material narrativo que aborde el Plan Cóndor desde un punto de vista supranacional", como lo fue el mismo Plan.

"Investigando para el libro me encontré con muchas historias referidas al tema en cada país por separado, pero no había interconexiones, que es lo que era justamente era el Plan Cóndor, y eso me parece interesante. Además, no se ha abordado el tema a nivel internacional en series o películas, al menos en forma profunda, y creo que es hora de que se pueda ficcionar sobre eso", considera.

En el mismo sentido, el autor no oculta su interés en que la serie sirva para que la historia del Plan Cóndor -y las historias que contiene -como la narrada en su novela- lleguen a un público que no la conoce.

"Para mí es muy importante que se divulgue lo que pasó, contar la historia de una forma que sea atractiva para gente que la desconoce. De hecho, ese fue uno los alicientes cuando escribí el libro", concluye.