“Decime tontita que me excita”: fuerte cruce entre Luli Salazar y diputado de Cambiemos

Los tuits de tinte político de Luciana Salazar suelen provocar comentarios de todo tipo, pero esta vez la discusión subió de todo.

"Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno", escribió la actriz con tono misterioso.

El diputado de Cambiemos Fernando Iglesias respondió con dureza: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana". No es la primera vez que se pelean en las redes por cuestiones de política.

Fiel a su estilo, Salazar devolvió la cachetada: "Cómo te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita".

"Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos", respondió el diputado.

"Eso dame mas y mas, vos podes si si siiiiiii. Como no serian tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitas con fondos del congreso. Esto me esta excitando mucho!! Siiiii dame tetotaaas", remató Luli.

