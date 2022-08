¿De la ficción a la realidad? Los rumores de romance entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso

Pantallazo

Este sábado Adriana Aguirre (70) contó en el programa argentino La tarde del Nueve que estaba en pareja con un joven trapero de 25 años al que le dicen “Paco”. Desde ese momento y a raíz de que la actriz argentina protagonizó el videoclip de ‘Paga Dios’, surgió el rumor que de se podría tratar de Paco Amoroso.

Una de las conductoras del ciclo, Pia Slapka, le llamó la atención a la exvedette porque no paraba de sonarle el teléfono en vivo. “Me está llamando la persona que vos te estás imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo, aunque le saque el sonido”, explicó Aguirre.

Tras ser consultada por quién era esa persona, la actriz confesó que se llama Francisco y le dicen “Paco”.

“Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”, dijo con picardía. Si bien no habló directamente de Paco Amoroso, muchos sospecharon que se podría tratar de él. A esto se sumó el plus de que Aguirre participó en el video de la canción de Paco y Ca7riel, estrenado en marzo.

Sin embargo, se podría decir que Paco salió a “desmentir” dicho romance. El músico publicó en sus stories de Instagram un audio en el que la actriz le consultaba acerca de cómo reaccionar ante este rumor que, pareciera, es falso.