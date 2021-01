“C.B. Strike: Lethal White” estrena el 25 de enero en HBO y HBO GO

Pantallazo

Este 25 de enero a las 21:00hs. llega exclusivamente a HBO y HBO GO “C.B. Strike: Lethal White”, la miniserie de BBC One, en asociación con HBO / Cinemax, basada en las novelas de detectives escritas por J.K. Rowling (HARRY POTTER) bajo el seudónimo de Robert Galbraith.



“C.B. Strike: Lethal White” sigue a Cormoran Strike, un veterano de guerra que se convierte en detective privado operando desde una oficina ubicada en Denmark Street, en Londres. A pesar de las heridas físicas y emocionales que le dejó la guerra, Strike utilizará su instinto y su experiencia como investigador para resolver los crímenes más complejos.

La miniserie de siete episodios basados en las tres novelas de Galbraiht, The Cuckoo's Calling, The Silkworm y Career of Evil, está protagonizada por Tom Burke (Casanova, The Musketeers, Only God Forgives, The Souvenir) como el detective Cormoran Strike; Holliday Grainger (The Borgias) como Robin Elacott, la asistente y ayudante de Strike; Kerr Logan, Natasha O'Keeffe, Sophie Winkleman, Joseph Quinn, Nick Blood, Natalie Gumede y Robert Glenister.

Escrita para televisión por Tom Edge, “C.B. Strike: Lethal White” está producida por Mark Kinsella y Jackie Larkin; y cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling bajo el seudónimo de Robert Galbraith, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts. La dirección general está a cargo de Sue Tully, con la participación de Michael Keillor (The Cuckoo's Calling, 3 episodios); Kieron Hawkes (The Silkworm, 2 episodios); y Charles Sturridge (Career of Evil, 2 episodios).