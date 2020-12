“Andate 2020”: Gonzalo Cammarota confirmó que no habrá Bajada este año

Pantallazo

"Andate 2020, ese es el grito de guerra que tenemos trancado acá", así comenzó Gonzalo Cammarota un video en el que anunció que este año no se llevará a cabo "La Bajada".

El conductor de Justicia Infinita (radio Urbana - 92.5 FM) anunció en su cuenta de Twitter que el 2020 "se llevó a La Bajada lamentablemente".

Cammarota sostuvo que las razones se deben a que "La Bajada implica un dejarse llevar, un olvidémonos de todo, un ya no importa nada y no es el mensaje que queremos dar en este momento".

"Este es un momento que importa mucho, donde importa pensar en el otro, de esto salimos todos juntos. No estamos pasando en este mes de diciembre el mejor momento, no es momento para bajar la guardia. Por eso nosotros no queremos decir ´dejemos todo para marzo, dejémonos llevar y olvidémonos de todo´", agregó.

El comunicador señaló que "tampoco hay Bajada porque se juntan miles de personas a festejar, cantar, bailar con amigos, darnos besos. Todas cosas que ahora no podemos hacer. No queremos hacer una Bajada que no sea Bajada y haga cosas que no se pueden hacer".

"Vamos a dejar La Bajada para un momento que realmente se pueda disfrutar como se merece. Eso va a ser cuando haya vacunas. Sí los vamos a estar acompañando, vamos a echar este 2020 juntos, como estuvimos haciendo durante la cuarentena", añadió.

Cammarota sostuvo que estará DJ Sanata y "al igual que se hizo durante la cuarentena" cada uno "en su burbuja, bailando en su casa, disfrutando, escuchando linda música y esperando que vengan tiempos mejores".

