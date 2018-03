Viviana Canosa habló sobre su divorcio: “Fue una decisión dura de tomar, pero la mejor”

Pantallazo

Luego de intensos rumores, Viviana Canosa confirmó su separación de Alejandro Borensztein, con quien tiene una hija, Martina, de 4 años.

"Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión, y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión. Cuando dije la palabra ‘divorcio', tragué y pensé ‘no lo puedo creer'. Fue un proceso muy largo", contó la periodista en el programa Vino para vos.

"Vengo haciendo terapia hace mucho y lo decidimos de mejor acuerdo porque era lo mejor para nosotros y para Martina", detalló.

"Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos las dos. Estamos conectadas todo el tiempo. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos. Nadie se divorcia de un día para el otro. Me casé en secreto, ¿Por qué iban a tener que saber ahora que me divorcié? Decidí no jugar ese juego", cerró.