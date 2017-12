Viviana Canosa cerró el 2017 reconociéndose madura

Pantallazo

La periodista argentina Viviana Canosa cerró el 2017 haciendo un balance en su cuenta de Instagram, en el que reconoce haber madurado como personas.

Según la conductora, el que termina fue "un gran año", de "puro aprendizaje".

"Sané etapas, me hago responsable de mis actos. Me di permisos para ser feliz, encontré mi libertad interior. ¡¡Madure!! Atesoré buenas actitudes de los demás, cercanos o no. Resolví cosas pendientes. Dejé el a largo plazo. Voy más despacio por la vida. Estoy contenta, sonrío más", escribió.