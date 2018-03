Valeria Bertuccelli y la clave del éxito en el matrimonio con Vicentico: “Es una suerte”

Pantallazo

Valeria Bertuccelli se encuentra en plena promoción de La reina del miedo, primera película que escribe, dirige y protagoniza.

Entre tantas preguntas sobre la película, también le han consultado por su vida privada y la familia que formó junto con Vicentico.

Tras 24 años de matrimonio, ¿Cuál es la clave para seguir juntos y enamorados? "Hay un conjunto de cosas. El amor es fundamental. Siento que eso es como una suerte, de verdad, ja, ja. Una vez, Norma Aleandro me dijo que no busque explicación, porque era tan claro como ir nadando en el fondo del océano y una pulsera de perlas entre en tu mano. Me pasó eso", dijo la actriz en El Diario de Mariana.

"Admirar mucho al otro en todo, como persona, como hombre y que te guste lo que el otro hace. Porque a mí también me gusta mucho como artista. Me encanta", agregó.

Igualmente acotó que no tiene una poción mágica: "No sé cuál es la receta, a mí me sorprende tanto como al exterior. Busco respuestas cada vez que me lo preguntan, y no las tengo. No sé cuál es el secreto. A mí Gaby me enseñó mucho artísticamente. Primero, porque cuando empezamos a estar juntos él era alguien muy conocido y yo no. Entonces, lo veía en su parte más brava. El no claudica con preservar su intimidad y sabe llevar esta vida. Lo que hay es mucha histeria, y si una sabe manejar que es muy diferente de las otras cosas, la cosa está encaminada".