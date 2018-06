Susana Giménez: “Sí, soy gorila. No lo tomo como un insulto”

Pantallazo

Las reivindicaciones en la entrega de los Martín Fierro se hicieron dentro de la gala, pero también afuera. Mientras los famosos ingresaban al lugar de la celebración, un grupo de trabajadores de la TV Pública realizó una protesta y gritó su rechazo a diversas figuras del espectáculo.

Una de las increpadas fue Susana Giménez que recibió el calificativo de "gorila".

"A mí me gritaron 'Gorila'. Y puede ser que sea sí, porque no soy peronista y si eso significa ser gorila, entonces soy gorila. No lo tomo como un insulto porque amo a los monos", dijo Susana.