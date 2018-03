Sol Pérez y un extraño TOC con su cama

Pantallazo

En diálogo con el programa radial Show Attack, Sol Pérez reveló un TOC (trastorno obsesivo compulsivo) que tiene desde chica en base a una experiencia de su infancia. "No soporto que nadie se siente arriba de mis sábanas. Si viene alguien y se sienta en mi cama, tengo que cambiarlas automáticamente", contó.

En ese sentido, explicó: "Con mis hermanos dormíamos los tres en la misma habitación hasta los 15 años. Como ellos dormían en una cama marinera, todos sus amigos que venían a jugar a la Play (Station) se sentaban arriba de mi cama".

Además, la chica del clima confesó tener otro T.O.C más: "También tengo uno con los horarios, tanto para ir al gimnasio como para ir a estudiar. A las seis tengo que arrancar. Si se me pasa, tengo que arrancar y cuarto. Si se me pasa, tengo que arrancar y media. Es como un problema. Prefiero hacer cualquier cosa, hasta que suena la alarma y me pongo a estudiar".