Sol Peréz, enojada luego de que dijeran que su look era “un disfraz de albergue transitorio”

Pantallazo

La noche de los Martín Fierro sigue generando polémica, pero esta vez no con los ganadores, sino con el "escandaloso" vestido que lució Sol Pérez en el evento.

El diseño tuvo varios detractores, especialmente por parte del conductor de La jaula de la moda, Horacio Cabak, que aseguró que su atuendo parecía "un disfraz de albergue transitorio".

Indignada tras el comentario de Cabak en su programa, "La Chica del Clima" disparó una serie de tweets lapidarios contra el conductor y el magazine de moda.

"Lean el comentario de este hombre, si se lo puede llamar así. Horacio Cabak qué asco, vos y tu programa", comenzó la modelo.

"Luchamos para que no haya agresión. ¿De qué se trata? ¿De ver quién hace sentir peor a una persona? Se puede decir no me gusta, pero ¿está para un albergue transitorio? Horacio Cabak ¡Vergüenza!", escribió la panelista de Pampita Online.

"Me falta de acá, me sobre de allá, tengo que bajar de peso, tengo que subir un poco, soy gorda, soy flaca. Todo el tiempo nos evaluamos, nos calificamos y buscamos tener el cuerpo de otros", agregó la rubia.

Para rematar, la mediática concluyó: "Eso no quiere decir que no nos amemos como somos, con ese kilo de más o ese kilo de menos".

Lean el comentario de este hombre si se lo puede llamar así @HoracioCabak que asco, vos y tu programa https://t.co/AJ45Xki9sh — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) June 5, 2018

Luchamos para que no haya agresion. De que se trata de ver quien hace sentir peor a una persona? Se puede decir no me gusta, pero esta para un albergue transitorio? @HoracioCabak vergüenza !!!! https://t.co/TjWciTpCmn — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) June 5, 2018