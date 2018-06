Sol Peréz cansada de las críticas: “Siento que es como estar todo el tiempo en una basura”

Pantallazo

Todo lo que comenzó como un juego mediático terminó apagando la luz de Sol Peréz.

Luego de que varios críticos de moda la tildaran de "grasa" por llevar "un disfraz de albergue transitorio" como vestido a los Martín Fierro, la modelo abrió su corazón en el programa Pampita Online, del que es panelista.

"Yo, que me la banqué siempre, le pedí al Ruso (el productor) que me de vacaciones, porque me quiero ir de todo esto", comenzó a explicar la chica del clima.

"Siento que es como estar todo el tiempo en una basura y que cada vez te tiran más y más. Y decís 'pará, ¿hasta cuándo me lo tengo que bancar?'", reflexionó.

Además, afirmó que las críticas a su persona terminan afectando su vida personal: "Me peleó con gente que no me quiero pelear porque estoy todo el tiempo con mala onda".