Sofía Gala estuvo en Podemos Hablar y opinó sobre la prostitución y contó por qué no usa más ropa femenina

“La ropa femenina te marca las tetas, la cintura, la cadera”, dijo, y subrayó que es “de terror” que las mujeres “que eligen ser prostitutas” no tengan derechos laborales.

Sofía Gala estuvo este sábado en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff y su participación no pasó desapercibida. Ella nunca lo hace. En esta oportunidad, la actriz estuvo en el centro de lo comentado en las redes por su vestimenta, y en el programa también habló de la trata de personas y la prostitución.

La actriz se embanderó con esta última causa hace ya tiempo, y en el programa ahondó más en su opinión, con la que sostiene que las prostitutas por elección deben ser consideradas como trabajadoras y tener derechos laborales, "como todas las personas".

"Hay muchas formas de prostitución. Hay mujeres prostitutas que hacen la calle, que están en una esquina, que tienen un tipo que las maneja, que están en la trata... Pero, bueno, si vamos a hablar de aquellas mujeres prostitutas que lo pueden elegir y lo están eligiendo por cuenta propia me parece de terror que en este momento de feminismo y de levantamiento de lo femenino estas mujeres todavía no puedan tener derechos laborales", apuntó.

"Viste cuando te dicen 'a nadie le gusta ser prostituta'... hay un montón de trabajos que no le gustan a nadie", subrayó.

Pero más allá de su argumento en este tema, lo que se comentó de su participación en el programa fue su vestimenta "masculina". Gala llevaba puesto un saco a cuadros, una camisa blanca con una corbata a rayas y un pantalón "tipo pescador", según los portales argentinos.

"No me gustan las tetas grandes. Las cosas que hacen bella a una mujer para mí no son esas cosas, por eso dejé de usar ropa femenina. La ropa femenina te marca las tetas, la cintura, la cadera...", tuvo que explicar cuando se lo preguntaron.

