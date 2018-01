Se viraliza entrevista en la que Pappo confesó que intentó violar a la periodista

Pantallazo

Corría el año 1985 y la periodista argentina Alicia Barrios conducía el programa Noche de brujas, donde invitaba a personas de todos los ámbitos.

Un día tenía como invitado a Norberto "Pappo" Napolitano y vivió uno de los momentos más tensos de su carrera. "Estoy con el rey del rock, Pappo. Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar. ¿Alguna vez violaste a una mujer?", le preguntó al cantante. "Semiviolación", respondió el músico.

"Hace cuatro años, en el subsuelo del Luna Park fui a cubrir el recital de Pappo y él se me vino encima. Y tuve que salir corriendo", cuenta la periodista en directo mientras Pappo se ríe.

"¿Te quedan ganas después de esa experiencia?", retruca Barrios, "Uno tiene ideas de violar así gente linda como vos. Pero viste cómo es la violación, hay un tira y afloja de las dos partes", cierra el músico.

Acá tienen a pappo contando en televisión que violó a una mujer. Nadie dijo nada, se escuchaban risas de fondo.

Meses atrás, la periodista recordó ese momento tan angustiante: "Fue un momento horrible. Yo era muy bonita cuando joven, y era muy difícil en esos años que te creyeran que no eras una puta; ‘putita' fue lo que más escuché en esa época. No era común que una mujer ejerciera el oficio del periodismo.", contó en entrevista con La Voz.

"En la comisaría se te reían si planteabas eso. Después, con el tiempo, he hablado mucho con colegas de estos temas, y muchas fueron víctimas de violaciones durante entrevistas y se la tuvieron que bancar", agregó Barrios.

"Todos me dicen que en el video salgo como seductora, medio gato (otra vez "putita"), porque la gente cree eso. Pero a mí no me importó. Ahora nadie me va a llamar de esa manera, pero en esa época todo se medía por los genitales, nadie creía que una mujer pudiera ser inteligente. Me tuvieron repodrida con eso. Agradezco que me den la oportunidad de hablar de esto, son cosas que se tendrían que compartir y más seguido", sentenció.