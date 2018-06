Sarah García, el amor de Nahitan Nández: “Las novias de los futbolistas siempre estamos esperando”

Pantallazo

Sarah es una chica como cualquier otra. Tiene 20 años, estudia lo que ama y trabaja de lo que le gusta. Es mamá. Lleva 6 años saliendo con su novio del liceo que un buen día entró a jugar a Peñarol, casi por casualidad, y hoy viste la Celeste.

Probablemente no pienses en la vida de Sarah. Ni en la de Sofía, Patricia o Antonella. Porque cuando gritás a la pantalla o a la cancha, te ponés la camiseta y ondeás la bandera, terminás acordándote de la madre, la hermana o la novia del jugador que no se luce.

Sarah es una chica como cualquier otra. Y además es novia de Nahitan Nández.

¿Cuándo se conocieron?

Nos conocimos en el colegio. Después cuando pasamos al liceo empezamos a juntarnos con amigos y a conocernos mejor. Y ahí nos gustamos (risas). En ese momento, aunque jugaba al fútbol y practicaba, era más por divertirse.

¿Ya sabías que se quería dedicar al fútbol de forma profesional?

Ni ahí me imaginé que iba a jugar al fútbol de forma profesional. Creo que él tampoco. Nunca me hubiera imaginado esta vida, ni que Nahitan iba a llegar tan lejos en el fútbol. Fue a probarse a Peñarol, quedó, jugó muy poco en tercera, después pasó a primera y al final el pase a Boca... Se dieron las cosas muy rápido.

¿Y vos cómo viviste ese proceso?

Lo viví muy intenso, a la par que él. Te tenés que bancar muchas cosas, está divina la vida después, pero hay veces que es sacrificado.

¿Qué cosas, por ejemplo, te tuviste que bancar vos?

Para él es difícil estar lejos, y en mi caso tener que esperarlo. Él es muy familiero y extraña mucho, todo el tiempo quiere estar en casa.

En ese sentido me parece que antes la selección estaba concentrada y la familia quedaba acá. Pero el proceso Tabárez le sumó un "espíritu familiar". ¿Es así?

Sí, totalmente. Las familias siempre los acompañamos, de hecho ahora en Rusia vamos a tener horarios para tomar el mate juntos, comer... Porque necesitan sentirse acompañados. Nahitan desde el primer momento en el que entró en la selección se sintió muy cómodo porque es como una familia y el proceso Tabarez ayudó en eso.

¿Te costó adaptarte a la vida en Argentina?

Nos adaptamos rápido porque estamos cerca y nuestra familia viaja mucho. Como estamos cerca tenemos que aprovechar a vernos seguido ahora. Antes de saltar a Europa creo que estuvo bueno pasar por un lugar más cerca para no notar el cambio tan grande. Te vas adaptando a lo que es la vida realmente.

¿Pudiste estudiar? ¿Qué estás haciendo allá?

En Uruguay hacía el liceo y comedia musical. Después quedé embarazada y dejé durante un año y medio, pero ahora empecé de vuelta con todo en Argentina. Con el teatro y la comedia musical y arranqué una marca de ropa, Zaragoza, que más que trabajo lo considero una diversión porque me encanta.

¿Te gusta diseñar o preferís la parte de marketing y venta?

Me gusta diseñar y hacer la publicidad. De a poquito va creciendo. Me gusta tener mis proyectos propios, no estar todo el día en mi casa. Porque las novias de los futbolistas siempre estamos esperando, con la comida o con lo que precisan, pero no, yo me muero si estoy así. Cuando estaba embarazada disfruté muchísimo de estar más en casa, pero ahora que soy yo de vuelta necesitaba retomar mis actividades porque si no te morís. Necesito estar moviéndome constantemente.

Y además tenés una hija chiquita. ¿Podés con todo?

Con Matilda nos re acompañamos. Siempre está conmigo y se adapta a lo que hago, no puedo decir que me haya cambiado o complicado, porque es la mejor compañera.

¿Cómo te llevás con la palabra "botinera"?

Pueden decir lo que quieran, lo importante es saber lo que sos. Creo que es un poco injusto que a todas las parejas de los futbolistas nos llamen "botineras", porque cuando pienso en esa palabra creo que es la mujer que está buscando un futbolista para salir y aprovecharse. En mi caso salgo con Nahitan Nández desde antes que decidiera ser jugador profesional. Antes que fuera "Nahitan Nández". Pero bueno, aprendés a vivir con esa palabra.



