Rodrigo Lussich narró su fantasía cumplida con Eleonora Wexler

A mediados del año pasado, el periodista Rodrigo Lussich ofreció una entrevista a Primicias Ya donde confesaba que, de no ser homosexual, una mujer de los medios que le encanta es Eleonora Wexler: "Eleonora Wexler es una mujer que me hace dudar de mi sexualidad. Muero por ella. En otra vida hubiese tratado de que se enamorara de mí. Pero las cartas están echadas".

La farándula no dudó en consultar si la actriz podía sentir un sentimiento similar y la respuesta fue positiva: "Me encanta Rodrigo, es divino, divino. Para mí es un halago, me encanta porque no importa el sexo, lo que importan son las personas. Es un hermoso piropo, podemos cenar, por supuesto", dijo la actriz sobre el conductor de Confrontados.

Y finalmente se confirmó. El periodista uruguayo contó en entrevista con el ciclo radial Agarrate Catalina que invitó a cenar a Eleonora Wexler y tuvieron una relación secreta de aproximadamente un mes, algo que lo movilizó mucho, luego de 20 años sin enamorarse de una mujer.

"Lo que puedo decir tiene que ver conmigo y no quiero exponerla a ella que es súper tranquila, perfil bajo y nunca expone su vida personal. Entonces, yo no quisiera pasar por arriba de eso. Llamarla, la llamé. Desde la fantasía y desde lo lúdico, fue más conmigo el tema. Para mí fue una amplitud sentimental, personal, de derribar ciertas barreras, ciertos prejuicios conmigo mismo. Comprobar que uno pega onda o no pega onda con gente", explicó Lussich.

"Yo que estaba solo desde hace un tiempo, la adrenalina que me dio toda esa historia, que duró lo que duró, me tuvo feliz de la vida. Salimos, nos vimos, pasaron cosas lindas y para mí estuvo bárbaro. Podemos decir que sí, que es una fantasía cumplida. Para mí fue una experiencia inolvidable", remató el comunicador.